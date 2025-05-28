Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно

Говырин: пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно из-за длинных выходных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские пенсионеры, которые должны были получить пенсию после 12 июня, получат ее досрочно из-за длинных выходных, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России будет временно изменён в связи с государственным праздником. День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат. Для того, чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России (СФР) организует досрочную отправку средств», — сказал Говырин.

По его словам, пенсии, которые должны были поступить после 12 июня, будут перечислены уже 10 или 11 числа. Речь идёт о стандартных ежемесячных выплатах, начисляемых по линии обязательного пенсионного страхования.

«Это решение принято для того, чтобы все получатели смогли своевременно получить положенные им суммы до наступления праздничных выходных и не были поставлены в ситуацию вынужденного ожидания до окончания нерабочего периода», — отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что досрочная выплата производится централизованно, охватывая как тех пенсионеров, которые получают деньги через банковские учреждения, так и тех, кто пользуется услугами почтовой доставки.

«Такое техническое изменение графика носит временный характер и применяется исключительно по случаю календарных сдвигов, вызванных официальными праздничными датами. После завершения праздников выплаты продолжатся согласно стандартному порядку», — добавил Говырин.

Депутат порекомендовал гражданам, при необходимости, уточнить конкретные даты получения средств через свои обслуживающие организации — отделения банков, почты или отделения СФР.