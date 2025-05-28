В Иркутскую область придут снег и заморозки до −5 градусов

Заморозки и снег идут в Иркутскую область в мае. Казалось бы о снеге на ближайшие три месяца точно можно забыть, но у погоды свои планы. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентр, дождь и мокрый снег ожидают 29 мая в северо-восточных районах. Возможны грозы.
— 28 мая и ночью 29 мая по озеру Байкал ожидается очень сильный северо-западный ветер с порывами 31−36 м/с. Временное установление снежного покрова, — поделились метеорологи.
Заморозки в Иркутской области начнутся с 28 мая и продержаться две ночи. Столбик термометра опустится до отметки в −5 градусов. Днем в пониженных формах рельефа прогнозируют до +11 градусов.