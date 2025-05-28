Россиянам объяснили, зачем мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp

Как пояснили в ведомстве, система мониторинга WhatsApp делит все номера на «надежные» и «ненадежные». Аккаунты, используемые для повседневного общения, реже подвергаются разрыву соединения во время звонков. Именно такие номера пытаются заполучить мошенники, часто обращаясь к школьникам, чтобы избежать блокировки.