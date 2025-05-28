Россиянам объяснили, зачем мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp

Злоумышленники стали брать в аренду аккаунты WhatsApp у школьников. Это позволяет обходить систему проверки мессенджера — такие аккаунты считаются надежными и не блокируются при массовых звонках. Об этом проинформировало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как пояснили в ведомстве, система мониторинга WhatsApp делит все номера на «надежные» и «ненадежные». Аккаунты, используемые для повседневного общения, реже подвергаются разрыву соединения во время звонков. Именно такие номера пытаются заполучить мошенники, часто обращаясь к школьникам, чтобы избежать блокировки.
Уточняется, что мошенники вовлекают подростков, рассылая в чатах предложения о простом заработке — сдаче аккаунтов в почасовую аренду.
Ранее в МВД пояснили, когда при переезде россиянам не требуется переоформлять регистрацию по новому адресу.