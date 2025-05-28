Госдума обсуждает направление на спорт отчислений от продажи алкоголя

Он подчеркнул, что государство получает значительные средства от продажи социально вредных товаров, и эти доходы должны не только пополнять общий бюджет, но и целевым образом возвращаться в систему оздоровления нации — через спорт, профилактику заболеваний и формирование здоровых привычек с детства. По словам Хамитова, речь не о каком-то новом налоге, а о перераспределении уже существующих доходов государства.