Финский сотрудник службы безопасности забыл секретные документы в поезде

Полицейский оставил вещи во время командировки. Документы, находившиеся у него, имели вторую степень секретности. Это означает, что их содержимое не должно попасть к людям, не имеющим отношение к SUPO.
Подробности инцидента остаются закрытыми. Известно лишь, что полицейского предупредили о недопустимости подобных ошибок. Разглашение содержания документов могло угрожать национальной безопасности Финляндии.
Ранее Life.ru сообщал, что в США более 11 тысяч человек случайно получили доступ к секретным документам Белого дома. Ошибка произошла в управлении общих служб GSA, когда доступ к секретной папке разослали неумышленно.