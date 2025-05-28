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Финский сотрудник службы безопасности забыл секретные документы в поезде

Сотрудник Полиции безопасности Финляндии (SUPO) забыл рюкзак с секретными документами в поезде. Об этом сообщила телекомпания Yle.

Источник: Life.ru

Полицейский оставил вещи во время командировки. Документы, находившиеся у него, имели вторую степень секретности. Это означает, что их содержимое не должно попасть к людям, не имеющим отношение к SUPO.

Подробности инцидента остаются закрытыми. Известно лишь, что полицейского предупредили о недопустимости подобных ошибок. Разглашение содержания документов могло угрожать национальной безопасности Финляндии.

Ранее Life.ru сообщал, что в США более 11 тысяч человек случайно получили доступ к секретным документам Белого дома. Ошибка произошла в управлении общих служб GSA, когда доступ к секретной папке разослали неумышленно.