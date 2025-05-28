В Госдуме предупредили об уязвимости домашних роутеров

По словам парламентария, атакованный роутер может стать частью ботнета — распределённой сети заражённых устройств, которые используются для DDoS-атак или распространения вредоносного контента. Депутат отметил что в этом случае пользователь может даже не подозревать, что его интернет-соединение используется для противоправной деятельности, а последствия — вплоть до блокировки IP-адреса или привлечения к ответственности — могут наступить уже для самого владельца.