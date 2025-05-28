В Госдуме предупредили об уязвимости домашних роутеров

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Большинство роутеров поставляются с простыми и общеизвестными паролями, которые легко подобрать или найти в открытом доступе, поэтому смена пароля на домашнем роутере после покупки и его периодическое обновление может стать эффективной мерой против взлома и внедрения вредоносного ПО злоумышленниками, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Игнорирование смены пароля на домашнем роутере — одна из самых распространённых и недооценённых уязвимостей среди пользователей. По сути, это оставление “двери” в цифровой дом открытой: большинство роутеров по умолчанию поставляются с простыми и общеизвестными паролями, которые легко подобрать или найти в открытом доступе. Злоумышленник, получивший доступ к роутеру, может незаметно перехватывать интернет-трафик, изменять настройки сети или внедрять вредоносное ПО», — пояснил депутат.
Депутат отметил, что домашний роутер — это центральный узел, через который проходят все данные, передаваемые с устройств в сети: смартфонов, ноутбуков, умных телевизоров и даже систем видеонаблюдения.
«Доступ к нему позволяет изменять маршруты передачи данных — например, перенаправлять пользователя на фальшивые сайты (через подмену DNS), похищая логины и пароли от банков или социальных сетей», — добавил Немкин.
По словам парламентария, атакованный роутер может стать частью ботнета — распределённой сети заражённых устройств, которые используются для DDoS-атак или распространения вредоносного контента. Депутат отметил что в этом случае пользователь может даже не подозревать, что его интернет-соединение используется для противоправной деятельности, а последствия — вплоть до блокировки IP-адреса или привлечения к ответственности — могут наступить уже для самого владельца.
«Смена пароля роутера после покупки и периодическое обновление его в дальнейшем — простая, но крайне эффективная мера. Надёжный пароль должен быть длинным, сложным и уникальным. Также стоит отключить удалённое администрирование, если оно не используется, и регулярно проверять, какие устройства подключены к сети. Базовая цифровая гигиена способна существенно снизить риски и защитить вашу домашнюю инфраструктуру от вторжений», — заключил парламентарий.