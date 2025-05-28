SpaceX запустила корабль Starship в девятый испытательный полёт

Запуск состоялся в 19:36 по восточному времени (02:36 мск). Предыдущие два запуска в марте и январе завершились потерей корабля. В рамках девятого полёта SpaceX планирует провести ряд экспериментов, чтобы улучшить характеристики Starship. Также ракету собираются вывести на орбиту с восемью симуляторами спутников системы связи Starlink.