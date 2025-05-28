Раскрыта схема, которую застройщики придумали для обхода дорогой ипотеки

Простой расчет показывает, что эта схема выгоднее ипотеки под 25−27% годовых. При цене квартиры в 10 миллионов и первом взносе в два миллиона десятилетняя ипотека обойдется в 180−190 тысяч рублей в месяц. Беспроцентная рассрочка на 10 лет, даже если застройщик поднимет цену до 12 миллионов (ему тоже нужно компенсировать убытки и инфляцию) дает платеж по 1 миллиону рублей в год, или по 83 тысячи в месяц.