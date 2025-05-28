Раскрыта схема, которую застройщики придумали для обхода дорогой ипотеки

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Приобретение жилья в десятилетнюю рассрочку, которую уже предлагают девелоперы, весьма выгодно, но несет в себе массу рисков, рассказал агентству «Прайм» Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм».
По его словам, прямой платеж застройщику, минуя банки, позволяет покупателю экономить на платежах, а продавцу — наконец сбыть зависшие на балансе квартиры.
Простой расчет показывает, что эта схема выгоднее ипотеки под 25−27% годовых. При цене квартиры в 10 миллионов и первом взносе в два миллиона десятилетняя ипотека обойдется в 180−190 тысяч рублей в месяц. Беспроцентная рассрочка на 10 лет, даже если застройщик поднимет цену до 12 миллионов (ему тоже нужно компенсировать убытки и инфляцию) дает платеж по 1 миллиону рублей в год, или по 83 тысячи в месяц.
Однако схема подразумевает обход счетов эскроу и в целом «мутный» порядок регистрации сделок, поэтому может обернуться мошенничествами и сотнями обманутых покупателей. Если она станет массовой, Центробанк непременно вмешается. Кроме того, в ней пока слишком много темных пятен, так что стоит серьезно подумать — имеет ли смысл рисковать или лучше дождаться снижения рыночной ипотеки, заключил Кричевский.