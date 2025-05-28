Трамп: Канада получит «Золотой купол» бесплатно, если станет частью США

«Я сказал Канаде, которая очень хочет быть частью нашего замечательной системы “Золотой купол”, что это обойдётся в 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но не равной нацией. Но это будет стоить ноль долларов, если они станут нашим ценным 51 штатом. Они оценивают предложение», — заявил Трамп.