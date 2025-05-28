Трамп: Канада получит «Золотой купол» бесплатно, если станет частью США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Канада получит систему противоракетной обороны «Золотой купол», если станет частью Соединённых Штатов.
Он уточнил, что подключение к системе будет стоить 61 миллиард долларов. Трамп утверждает, что канадская сторона «оценивает» его предложение.
«Я сказал Канаде, которая очень хочет быть частью нашего замечательной системы “Золотой купол”, что это обойдётся в 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но не равной нацией. Но это будет стоить ноль долларов, если они станут нашим ценным 51 штатом. Они оценивают предложение», — заявил Трамп.
Заявление опубликовано в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп рассказал, что стоимость новой системы ПРО составит около 175 миллиардов долларов. По его словам, «Золотой купол» будет интегрирован с уже существующими оборонительными структурами.
Трамп неоднократно заявлял, что жители Канады хотят, чтобы страна стала 51-м американским штатом. Премьер-министр Марк Карни выступил против данного предложения.