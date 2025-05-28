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Трамп: Канада получит «Золотой купол» бесплатно, если станет частью США

Трамп утверждает, что канадская сторона «оценивает» его предложение.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Канада получит систему противоракетной обороны «Золотой купол», если станет частью Соединённых Штатов.

Он уточнил, что подключение к системе будет стоить 61 миллиард долларов. Трамп утверждает, что канадская сторона «оценивает» его предложение.

«Я сказал Канаде, которая очень хочет быть частью нашего замечательной системы “Золотой купол”, что это обойдётся в 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но не равной нацией. Но это будет стоить ноль долларов, если они станут нашим ценным 51 штатом. Они оценивают предложение», — заявил Трамп.

Заявление опубликовано в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп рассказал, что стоимость новой системы ПРО составит около 175 миллиардов долларов. По его словам, «Золотой купол» будет интегрирован с уже существующими оборонительными структурами.

Трамп неоднократно заявлял, что жители Канады хотят, чтобы страна стала 51-м американским штатом. Премьер-министр Марк Карни выступил против данного предложения.