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В России зафиксировали сокращение числа абортов

Минздрав: в РФ в 2024 году снизилось число абортов.

Источник: Комсомольская правда

Согласно статистике Минздрава России, в 2025 году в РФ было зарегистрировано около 335 тыс. абортов — на 25 тыс. меньше, чем в 2023 году. Эти данные публикуют РИА Новости.

По статистике, количество прерываний беременности в России снизилось с 362 383 случаев в 2023 году до 338 367 в 2024 году, что означает сокращение на 24 016 процедур.

При этом тенденция к снижению наблюдается с 2022 года, когда было зарегистрировано около 395 тыс. случаев. За год (с 2022 по 2023) показатель уменьшился приблизительно на 33 тыс.

Ранее KP.RU писал, что в России фиксируется устойчивое сокращение уровня бедности. Согласно данным за 2024 год, численность малоимущих граждан снизилась до 7,2% от общей численности населения, что стало историческим минимумом.