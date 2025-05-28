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Фестиваль «Амурские волны» в Хабаровске пройдёт на 10 площадках

Выступления военных оркестров в крупнейшем городе Дальнего Востока состоятся в 13-й раз.

Источник: Хабаровский край сегодня

Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» в 2025 году проходит в Хабаровском крае в 13-й раз. До 1 июня на десяти площадках краевой столицы состоятся концерты, дефиле-представления и марш-парады оркестров — участников фестиваля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

За годы проведения фестиваль «Амурские волны» стал визитной карточкой Дальнего Востока. В этом году в нем участвуют 17 военных оркестров из разных регионов России.

— Мы всегда с радостью приезжаем в Хабаровск, «Амурские волны» — один из старейших музыкальных фестивалей в стране, и фестивальное движение в России начинается именно с Хабаровска, — рассказал начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил России — главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Маякин.

В этом году в фестивале впервые участвует оркестр Пансиона воспитанниц министерства обороны России, после долгого перерыва программу представит Военный оркестр штаба Центрального военного округа из Екатеринбурга.

В течение недели пройдут концерты в Хабаровской краевой филармонии и «Платинум арене», выступления в городских парках, на Комсомольской площади и площади Славы.

Оркестры примут участие в праздновании Дня города 31 мая с 14:30, а 1 июня с 16:00 пройдут марш-парадом по улице Муравьева-Амурского от площади Ленина до Комсомольской площади.

Онлайн-трансляцию дефиле участников фестиваля на площади Славы проведет телеканал «Губерния» 29 мая с 20:00 до 22:30.