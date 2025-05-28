Фестиваль «Амурские волны» в Хабаровске пройдёт на 10 площадках

— Мы всегда с радостью приезжаем в Хабаровск, «Амурские волны» — один из старейших музыкальных фестивалей в стране, и фестивальное движение в России начинается именно с Хабаровска, — рассказал начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил России — главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Маякин.