Говырин: Пенсионеры в РФ получат июньскую пенсию досрочно из-за длинных выходных

— В июне порядок выплаты пенсий будет изменен в связи с государственным праздником. День России, который отмечают 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсий. Для того, чтобы россияне, чьи выплаты приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд РФ организует досрочную отправку средств, — цитирует его РИА Новости.