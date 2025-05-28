Говырин: Пенсионеры в РФ получат июньскую пенсию досрочно из-за длинных выходных

Пенсионеры в России, которые должны были получить пенсию после 12 июня, получат ее досрочно из-за длинных выходных. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.
— В июне порядок выплаты пенсий будет изменен в связи с государственным праздником. День России, который отмечают 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсий. Для того, чтобы россияне, чьи выплаты приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд РФ организует досрочную отправку средств, — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что пенсии, которые должны были поступить после 12 июня, будут перечислены 10 или 11 числа.
По его словам, досрочная выплата производится централизованно, охватывая как тех пенсионеров, которые получают деньги через банки, так и тех, кто пользуется услугами почтовой доставки.
Дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые позволят увеличить пенсию, смогут получить некоторые категории россиян. Кого затронет мера, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.