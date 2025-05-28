Премьер Грузии Кобахидзе обвинил Макрона и Мерца в отсутствии этикета

«Для начала, это вопрос этикета — не распространять заявления такого типа 26 мая. 26 мая — это праздничный день, и в праздничные дни принято отправлять праздничные письма, делать праздничные заявления. Они даже не соблюдают протокол и этикет, и видно, что они в реальности действуют не в соответствии с объективными интересами», — сказал Кобахидзе.