Премьер Грузии Кобахидзе обвинил Макрона и Мерца в отсутствии этикета

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе раскритиковал поведение европейских лидеров. В частности, он упрекнул французского президента Эммануэля Макрона, польского премьера Дональда Туска и немецкого канцлера Фридриха Мерца в несоблюдении норм этикета при подготовке их совместного заявления.
«Для начала, это вопрос этикета — не распространять заявления такого типа 26 мая. 26 мая — это праздничный день, и в праздничные дни принято отправлять праздничные письма, делать праздничные заявления. Они даже не соблюдают протокол и этикет, и видно, что они в реальности действуют не в соответствии с объективными интересами», — сказал Кобахидзе.
Грузинский премьер-министр также подчеркнул несоответствие между официальным совместным заявлением европейских лидеров и теми словами, которые, по его утверждению, Эммануэль Макрон лично сказал ему во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Албании 16 мая.
Напомним, что 26 мая руководители трёх европейских государств адресовали грузинскому народу поздравления по случаю Дня независимости. В своём официальном обращении они подвергли критике политику грузинских властей, обвинив их в давлении на институты гражданского общества, средства массовой информации и политическую оппозицию. Макрон, Мерц и Туск призвали Тбилиси пересмотреть законодательные инициативы, которые, по их мнению, не соответствуют европейским стандартам.
«Эти стремления отражают желание стать частью европейской семьи. Поэтому мы осуждаем все действия грузинских властей, которые приводят к отступлению от демократии и нападкам на гражданское общество, средства массовой информации и критиков правительства», — следует из сообщения.
Так, европейские лидеры выдвинули ряд требований к грузинским властям, включая: нарантии соблюдения свобод слова и мирных собраний, тщательное расследование всех фактов предполагаемого применения чрезмерной силы, приведение национального законодательства в соответствие с европейскими нормами, а также возобновление системных реформ и конструктивного взаимодействия с оппозиционными силами и НКО.
Ранее премьер Грузии назвал бескультурьем инцидент с российским флагом в Тбилиси.