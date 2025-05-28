Российским школьникам рассказали, как они могут попасть в тюрьму из-за WhatsApp

Школьники принимают заманчивые предложения о легком заработке от мошенников и сдают им в аренду свои аккаунты в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщили в МВД России, передает РИА Новости.
Преступники таким образом обходят блокировку номеров и отключения во время звонка как неблагонадежных пользователей. В свою очередь аккаунты школьников, которые пользуются ими регулярно, алгоритмы WhatsApp распознают как благонадежные, чем мошенники и пользуются.
«Чтобы не было “слетов”, то есть блокировки аккаунта и мошенники с Украины могли довести начатое до конца, аккаунт мошенники могут прогреть за школьника, впрочем, это несложно сделать и самому и прийти на рынок уже с парочкой прогретых номеров», — отметили в ведомстве.
В МВД пояснили, что злоумышленники заманивают подростков в специальные чаты, обещая им вознаграждение за пользование аккаунтом. Однако правоохранители предупредили, что в таких случаях школьники и сами становятся соучастниками преступления.
Ранее «МК» писал, что 11% россиян признались, что им приходилось когда-либо терять деньги из-за телефонных мошенников.