Российским школьникам рассказали, как они могут попасть в тюрьму из-за WhatsApp

«Чтобы не было “слетов”, то есть блокировки аккаунта и мошенники с Украины могли довести начатое до конца, аккаунт мошенники могут прогреть за школьника, впрочем, это несложно сделать и самому и прийти на рынок уже с парочкой прогретых номеров», — отметили в ведомстве.