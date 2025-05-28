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В Новосибирской области отремонтируют дорогу к СКИФу

В регионе идёт реконструкция автотрассы «Инская — Барышево 39 км» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: Сиб.фм

Известно, что работы обеспечат удобный подъезд к строящемуся Центру коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ). Участок длиной 2,7 км планируют сдать к концу 2025 года.

Сейчас завершено формирование земляного полотна, укладка основания и начат монтаж освещения, также на данный момент уже строят пешеходные зоны и велодорожки.

Глава управления дорожного комплекса областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Антон Мирошниченко сообщил, что на въезде в Кольцово вместо перекрестка появится кольцевая развязка, что повысит безопасность движения.

Напомним, что грузовикам вновь запретили ездить по дороге к Витаминке в Новосибирске.