В Новосибирской области отремонтируют дорогу к СКИФу

Известно, что работы обеспечат удобный подъезд к строящемуся Центру коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ). Участок длиной 2,7 км планируют сдать к концу 2025 года.
Сейчас завершено формирование земляного полотна, укладка основания и начат монтаж освещения, также на данный момент уже строят пешеходные зоны и велодорожки.
Глава управления дорожного комплекса областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Антон Мирошниченко сообщил, что на въезде в Кольцово вместо перекрестка появится кольцевая развязка, что повысит безопасность движения.
Напомним, что грузовикам вновь запретили ездить по дороге к Витаминке в Новосибирске.