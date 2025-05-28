Росавиация: в Шереметьево ограничили прием и выпуск воздушных судов

Как ранее проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь на 27 мая системы противовоздушной обороны отразили атаку 18 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. Глава города уточнил, что оперативные службы устраняют последствия падения обломков на местах, разрушений и пострадавших нет. Власти рекомендуют жителям сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.