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Число абортов в РФ в 2024 году уменьшилось более чем на 24 тысячи

В соответствии со статистикой Минздрава, количество прерываний беременности в России продолжает снижаться..

Источник: Аргументы и факты

Число абортов в России в 2024 году уменьшилось более чем на 24 тысячи по сравнению с предыдущим годом и достигло 338 367, следует из информации Минздрава.

В 2023 году, по данным ведомства, в стране было зафиксировано 362 383 прерываний беременности. В соответствии со статистикой Минздрава, число абортов в РФ продожает снижается как минимум с 2022 года. Так, в 2023 году было выявлено почти на 33 тысячи меньше случаев прерывания беременности.

Напомним, в марте стало известно, что Минздрав разработал проект приказа, уточняющий перечень медицинских показаний для аборта и корректирующий критерии тяжести состояний, при которых требуется прерывание беременности.