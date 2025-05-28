Число абортов в РФ в 2024 году уменьшилось более чем на 24 тысячи

В 2023 году, по данным ведомства, в стране было зафиксировано 362 383 прерываний беременности. В соответствии со статистикой Минздрава, число абортов в РФ продожает снижается как минимум с 2022 года. Так, в 2023 году было выявлено почти на 33 тысячи меньше случаев прерывания беременности.