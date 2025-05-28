В Иркутской области реконструируют сложные участки дороги Тайшет-Чуна-Братск

В этом строительном сезоне планируют обновить 38 километров трассы и несколько мостов, на что из федерального и областного бюджетов выделено более миллиарда рублей. Как сообщает Тайшет 24, работы по обновлению ведут на ключевых участках дороги Тайшет — Чуна — Братск.