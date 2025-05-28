В Иркутской области реконструируют сложные участки дороги Тайшет-Чуна-Братск

В этом строительном сезоне планируют обновить 38 километров трассы и несколько мостов, на что из федерального и областного бюджетов выделено более миллиарда рублей. Как сообщает Тайшет 24, работы по обновлению ведут на ключевых участках дороги Тайшет — Чуна — Братск.
— Реконструкция автодорог представляет собой трудоёмкий комплекс работ, включающий укрепление земляного полотна, строительство дорожной одежды с нуля, реконструкцию мостовых сооружений и водопропускных труб, а также установку элементов обустройства, — пишет информационное агентство.
В Чунском районе полностью перестраивают 7 км отрезок, где проводится замена проблемных пучинистых грунтов. Одновременно в Тайшетском районе идет восстановление моста через суходол и капитальный ремонт моста через реку Джидыкан. Проект рассчитан на несколько лет из-за значительного объема и сложности работ.