В Приморье леопард озадачил жителей Краскино появлением возле памятника

Жители посёлка Краскино в Приморском крае обнаружили дальневосточного леопарда рядом с памятником Героям Хасана, который расположен на вершине сопки Крестовая на окраине населённого пункта.
По информации, опубликованной Telegram-каналом Amur Mash, внимание людей привлёк хвост хищника, мелькнувший в высокой траве. Очевидцы аккуратно сняли животное на видео и отправили запись администраторам популярного паблика. Нужно отдать должное наблюдательности сельчан: в зарослях сухой прошлогодней травы разглядеть пятнистого зверя весьма непросто.
Случаи появления дальневосточных леопардов вблизи населённых пунктов на юге Приморья фиксируются нечасто. По данным Центра «Амурский леопард», за последние три года зарегистрировано менее пяти подобных инцидентов, когда леопарды подходили к жилым домам или объектам инфраструктуры. Для сравнения, амурские тигры появляются у населённых пунктов значительно чаще, о чём говорят многочисленные публикации в СМИ.
Анализ открытых данных показывает, что нападения дальневосточных леопардов на людей в Приморском крае не зафиксированы. Во всём мире случаи агрессии этого вида по отношению к человеку крайне редки и, как правило, связаны с защитой потомства или ранением животного. Специалисты отмечают, что леопарды избегают контакта с людьми и стараются держаться в стороне от населённых пунктов.
Появление хищника в Краскино вызвало лёгкую обеспокоенность среди местных жителей, однако специалисты считают, что такие встречи свидетельствуют об увеличении популяции этих едких животных в регионе.