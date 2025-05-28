В Приморье леопард озадачил жителей Краскино появлением возле памятника

Анализ открытых данных показывает, что нападения дальневосточных леопардов на людей в Приморском крае не зафиксированы. Во всём мире случаи агрессии этого вида по отношению к человеку крайне редки и, как правило, связаны с защитой потомства или ранением животного. Специалисты отмечают, что леопарды избегают контакта с людьми и стараются держаться в стороне от населённых пунктов.