В Уссурийске женщина устроила дебош в гостинице — вмешалась Росгвардия

В Уссурийске сотрудники Росгвардии пресекли правонарушение в одной из гостиниц на улице Советской. Сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения, и уже через несколько минут группа вневедомственной охраны прибыла на место. Об этом сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморью.