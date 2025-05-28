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В Уссурийске женщина устроила дебош в гостинице — вмешалась Росгвардия

Нарушительница покоя попыталась сбежать через окно.

Источник: PrimaMedia.ru

В Уссурийске сотрудники Росгвардии пресекли правонарушение в одной из гостиниц на улице Советской. Сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения, и уже через несколько минут группа вневедомственной охраны прибыла на место. Об этом сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморью.

По словам администратора, одна из гостей в состоянии сильного алкогольного опьянения курила в холле, распивала спиртное, громко скандалила и оскорбляла персонал. Это создавало неудобства другим постояльцам. Увидев приближающийся патруль, нарушительница попыталась скрыться, выпрыгнув из окна первого этажа. Однако далеко уйти ей не удалось — 26-летнюю девушку задержали неподалёку и передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в апреле в одной из гостиниц Уссурийска, расположенной на улице Тимирязева, вспыхнул конфликт, закончившийся вызовом Росгвардии.