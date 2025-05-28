В Госдуме предупредили о мошенничестве с данными об участниках СВО

«Мошенники стали обманывать участников СВО и их семьи. Злоумышленники пользуются сложной морально-психологической жизненной ситуацией близких наших героев. Пользуются тем, что у них отсутствует прямая связь с военнослужащим, так как ребята находятся на передовой. Мошенники предлагают за деньги предоставить близким военнослужащих-участников спецоперации информацию об их местонахождении, состоянии здоровья и так далее. Как итог, у родственников защитников деньги просто крадут, а злоумышленники перестают выходить на связь. Почти всегда подобные мошеннические действия совершаются нашим противником из-за рубежа», — сказал Колунов.