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Минздрав: число абортов в России снизилось почти на 25 тысяч случаев

В 2024 году число прерываний беременности в России снизилось почти на 25 тысяч случаев по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные Минздрава России, с которыми ознакомилось журналисты.

Тенденция к снижению числа абортов наблюдается уже третий год.

В 2024 году число прерываний беременности в России снизилось почти на 25 тысяч случаев по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные Минздрава России, с которыми ознакомилось журналисты.

«Количество прерываний беременности за 2024 год в России составило 338 367 случаев, а в 2023 году — 362 383. Таким образом, разница составила 24 016 случаев», — отмечается в сообщении РИА Новости.

При этом снижение продолжается с 2022 года — тогда показатель находился на уровне 395 тысяч. Разница между 2022 и 2023 годами составила почти 33 тысячи, пишет ОСН.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РФ сообщила ранее о подготовке нового проекта приказа, в котором пересматриваются медицинские показания для проведения аборта, а также уточняются критерии тяжести заболеваний, при которых возможно прерывание беременности. Согласно проекту, особое внимание уделяется более серьезным медицинским состояниям, при которых сохранение беременности невозможно. В частности, речь идет о стойких нарушениях функций жизненно важных органов и систем, а также о случаях, когда заболевания не поддаются лечению.