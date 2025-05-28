Минздрав: число абортов в России снизилось почти на 25 тысяч случаев

Пресс-служба Министерства здравоохранения РФ сообщила ранее о подготовке нового проекта приказа, в котором пересматриваются медицинские показания для проведения аборта, а также уточняются критерии тяжести заболеваний, при которых возможно прерывание беременности. Согласно проекту, особое внимание уделяется более серьезным медицинским состояниям, при которых сохранение беременности невозможно. В частности, речь идет о стойких нарушениях функций жизненно важных органов и систем, а также о случаях, когда заболевания не поддаются лечению.