Гериатр назвала перепады температуры опасными для пожилых людей

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Резкие перепады температуры особенно могут быть опасны для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями, так как повышается риск скачков давления, нарушений сердечного ритма, простудных заболеваний, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
«Резкие перепады температуры особенно могут быть опасны для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями. Повышается риск скачков давления, нарушений сердечного ритма, простудных заболеваний», — рассказала Ткачева.
По ее словам, чтобы снизить риски, необходимо следить за прогнозом погоды и одеваться по принципу «капусты», чтобы в течение дня можно было регулировать теплообмен.
«Если вы принимаете препараты для сердца или от давления, не стоит самостоятельно менять дозировку или отменять терапию — любые корректировки возможны только после консультации с лечащим врачом», — подчеркнула собеседница агентства.