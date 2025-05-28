В аэропорту Шереметьево временно ограничили взлёт и посадку самолётов

Взлёт и посадка гражданских самолётов временно ограничены в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Официальный представитель ведомства Артём Кореняко в своём Telegram-канале уточнил, что такой режим действует в целях безопасности полётов.
Напомним, ранее, 28 мая, стало известно, что временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропортах Владимира, Иванова, Костромы и Ярославля.
Кроме того, такие же меры были приняты в воздушных гаванях Внуково, Домодедово и Жуковский.