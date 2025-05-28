Эксперт рассказал об основной схеме мошенников в период ЕГЭ и ОГЭ

Злоумышленники с помощью рекламы в социальных сетях и мессенджерах сначала набирают аудиторию, а затем наполняют такие каналы большим количеством фальшивых комментариев от «благодарных покупателей», якобы успешно сдавших экзамены благодаря купленным ответам. Они также публикуют поддельные скриншоты контрольных измерительных материалов, которые на самом деле являются или прошлогодними вариантами, или случайными наборами заданий.