Эксперт рассказал об основной схеме мошенников в период ЕГЭ и ОГЭ

Преступники, активно используя социальные сети, мессенджеры и форумы, выманивают у учащихся и родителей деньги, предлагая взамен фальшивые материалы. Мошенники за несколько месяцев до ЕГЭ и ОГЭ создают тысячи фейковых групп и каналов, которые для создания видимости повышенного спроса активно накручиваются ботами.
Злоумышленники с помощью рекламы в социальных сетях и мессенджерах сначала набирают аудиторию, а затем наполняют такие каналы большим количеством фальшивых комментариев от «благодарных покупателей», якобы успешно сдавших экзамены благодаря купленным ответам. Они также публикуют поддельные скриншоты контрольных измерительных материалов, которые на самом деле являются или прошлогодними вариантами, или случайными наборами заданий.
Когда соблазненный такими «возможностями» ученик отправляет злоумышленникам деньги за «ответы» для ЕГЭ или ОГЭ, те удаляют группы и аккаунты в мессенджерах и исчезают.
24 мая сообщалось, что мошенники обманули 12-летнего мальчика из Екатеринбурга, прикинувшись понравившейся ему школьницей.