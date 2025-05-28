В Москву пришла летняя жара: как защититься от перегрева

Первой в этом году теплой погоде многие москвичи рады, только вот она несет в себе определенные опасности. При сильной жаре эксперты советуют меньше находиться на улице с 11:00 до 16:00. Если все же нужно куда-то, старайтесь идти по затененным участкам.