В Москву пришла летняя жара: как защититься от перегрева

Москвичей ждет очень теплая, даже жаркая погода, сообщают в Гидрометцентре. «Вечерняя Москва» напоминает, как защититься от перегрева.
Значения средней суточной температуры в будние дни превысят норму на 6−7 градусов. К выходным ожидается кратковременный дождь, температурная аномалия сократится до 4 градусов.
Согласно подробному прогнозу на неделю, завтра ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29.
В четверг, 29 мая, переменная облачность. Ночью без осадков, +13…+15 градусов, днем +28…+30. В пятницу, 30 мая, переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью +13…+18, днем +25…+30. В субботу, 31 мая, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью +12…+17, днем +21…+26.
Первой в этом году теплой погоде многие москвичи рады, только вот она несет в себе определенные опасности. При сильной жаре эксперты советуют меньше находиться на улице с 11:00 до 16:00. Если все же нужно куда-то, старайтесь идти по затененным участкам.
Выбирайте легкую, свободную одежду и головной убор из натуральных материалов светлых цветов. Желательно отложить до осени ремни, галстуки и тугие манжеты. Соблюдайте питьевой режим. Лучше всего пить обычную воду, но можно легкие соки и некрепкий чай.
Если вы проводите жаркий день в помещении, чаще проветривайте. Ни в коем случае не оставляйте ребенка в закрытой машине. Постарайтесь ограничить физическую активность. Не занимайтесь спортом в жаркую погоду.
Также важно правильно организовать свое питание, чтобы не перегружать организм.
— Когда мы перевариваем тяжелую пищу, мясо, особенно жареное, выделяется энергия, которая может разогревать организм. Поэтому в летнюю жару лучше выбирать продукты, содержащие много жидкости: овощи, фрукты и ягоды, — отметила диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
В столичном регионе начались субтропические ночи, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что это за явление и как долго будет длиться, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.