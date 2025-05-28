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Первый лазер для печати микросхем разработали ученые из Новосибирска

Новосибирские учёные создали первый в России аналог лазера для печати микросхем.

Источник: Аргументы и факты

Исследователи из Новосибирска первыми в стране разработали лазерную установку, предназначенную для прецизионной печати микросхем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика.

Устройство сочетает в себе источник лазерного излучения с мощностью 10−30 милливатт и волоконный усилитель, который повышает её до 15 ватт.

Отличительной особенностью новой разработки стала высокая энергоэффективность: при выдаваемой мощности в 15 Вт установка потребляет менее 1 Вт электроэнергии. Это делает её не только мощной, но и экономичной в эксплуатации.

В настоящее время созданный прототип проходит испытания на белорусском высокотехнологичном предприятии «Планар». Успешное завершение тестов может открыть путь к серийному производству отечественных лазеров для микроэлектроники.