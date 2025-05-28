Более сотни рейсов задержали в аэропортах Москвы на фоне атаки БПЛА

Во Внуково, по состоянию на 03:30 по московскому времени, задержано 62 рейса на вылет, передает РБК со ссылкой на табло. Помимо этого, 16 рейсов на прилет были задержаны, часть из них была направлена в аэропорт Шереметьево. Позже и во Внуково, и в Шереметьево были введены ограничения на выполнение авиарейсов. Кроме того, некоторые воздушные суда были перенаправлены в петербургский аэропорт Пулково.