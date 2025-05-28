В Челябинске умер главный тренер тюменской хоккейной команды

Дмитрию Андрееву было 53 года. Как хоккеист он являлся воспитанником миасского клуба «Торпедо». В разное время выступал за такие команды как «Динамо» (Харьков), «Мечел» (Челябинск), провел несколько матчей в МХЛ за «Трактор», выходил на лед в составе других клубов. С 2009 года ушел на тренерскую работу. Последнее время Андреев тренировал «Тюменский легион», который входит в систему клуба «Рубин», с 2024 года. Ранее специалист был во главе клуба Всероссийской хоккейного лиги «Рубин», а также входил в тренерский штаб челябинского «Мечела». В минувшем сезоне, как пишет ТАСС, «Тюменский легион» под руководством Андреева занял шестое место в Серебряном дивизионе регулярного чемпионата Олимбет-МХЛ.