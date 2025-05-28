Поступок ординатора, принявшего роды в метро Москвы, учтут при поступлении

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Решительность и профессионализм девушки-ординатора, которая приняла роды в столичном метро, будут учтены при проведении вступительных экзаменов в аспирантуру, следует из ответа директора ГБУЗ МО МОНИИАГ Романа Шмакова на обращение депутата Госдумы Дмитрия Гусева, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Шестнадцатого мая Гусев направил обращение Роману Шмакову, а также губернатору Московской области Андрею Воробьеву с предложением перевести девушку-ординатора, принявшую роды у женщины в московском метро, на бюджетное обучение.
«Решительность и профессионализма ординатора ГБУЗ Московской области МОНИИАГ имени академика Краснопольского Марии Блажко, проявленные при принятии родов на станции метро “Чистые пруды” будет учтена при проведении вступительных испытаний», — сказано в ответе.
Также отмечается, что на 2025−2026 год в учреждении предусмотрено одно бюджетное место, и поступление в аспирантуру проводится по результатам вступительных испытаний для всех абитуриентов.
В беседе с РИА Новости Гусев отметил, что девушка проявила невероятное мужество и мастерство, помогая новой жизни появиться на свет в экстремальных условиях. «Страна должна гордиться таким специалистом и обязательно учесть ее заслуги при возможном переводе на бюджет», — добавил он.
Тридцатого апреля на станции «Чистые пруды» московского метро родила женщина. Оказывать помощь и принимать роды начала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и в будущем врачом — акушером-гинекологом. Четырнадцатого мая Гусев встретился с девушкой-ординатором и наградил ее, вручив благодарственное письмо Госдумы. Политик также сообщил агентству, что обратился к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с предложением подарить бесплатный пожизненный проезд в столичном метро новорожденному, маме и ординатору.