Поступок ординатора, принявшего роды в метро Москвы, учтут при поступлении

Тридцатого апреля на станции «Чистые пруды» московского метро родила женщина. Оказывать помощь и принимать роды начала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и в будущем врачом — акушером-гинекологом. Четырнадцатого мая Гусев встретился с девушкой-ординатором и наградил ее, вручив благодарственное письмо Госдумы. Политик также сообщил агентству, что обратился к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с предложением подарить бесплатный пожизненный проезд в столичном метро новорожденному, маме и ординатору.