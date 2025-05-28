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Боец Владимир Завгородний из Тулуна погиб в зоне СВО

Защитника Отечества проводят в последний путь 29 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Тулун. Не стало храброго и мужественного защитника Родины Владимира Завгороднего. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Завгороднева в связи с его гибелью в зоне специальной военной операции. Его имя навсегда останется в истории нашей страны как пример мужества и отваги, — поделились в администрации Тулуна.

В последний путь героя и сиплого бойца проводят 29 мая. Друзья, родные и знакомые смогут проститься с военнослужащими с 12:00 до 13:00 в храме на территории Тулунском горбольницы. Затем тело воина доставят в село Ангуй.