Боец Владимир Завгородний из Тулуна погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Тулун. Не стало храброго и мужественного защитника Родины Владимира Завгороднего. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Завгороднева в связи с его гибелью в зоне специальной военной операции. Его имя навсегда останется в истории нашей страны как пример мужества и отваги, — поделились в администрации Тулуна.
В последний путь героя и сиплого бойца проводят 29 мая. Друзья, родные и знакомые смогут проститься с военнослужащими с 12:00 до 13:00 в храме на территории Тулунском горбольницы. Затем тело воина доставят в село Ангуй.