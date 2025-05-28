Названы ключевые факторы, способствующие образованию морщин на шее у женщин

Специалист отметила, что кольца Венеры появляются из-за привычек, образа жизни и окружающих условий. Обезвоженная кожа теряет объем и становится тонкой, что делает ее более подверженной образованию морщин. При этом такие заломы трудно устранить. Осман подчеркнула, что даже короткие прогулки без защиты от солнца могут сделать кожу шеи уязвимой. Ультрафиолетовые лучи разрушают коллаген, приводя к истончению и сухости кожи, что способствует более быстрому проявлению горизонтальных линий.