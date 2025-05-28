Названы ключевые факторы, способствующие образованию морщин на шее у женщин

Косметолог Мадина Осман сообщила, что горизонтальные морщины на шее, известные как кольца Венеры, возникают под воздействием ультрафиолетовых лучей и недостатка влаги. По ее словам, эти заломы формируются постепенно в результате влияния как внешних, так и внутренних факторов. Об этом рассказали в издании NEWS.ru.
Специалист отметила, что кольца Венеры появляются из-за привычек, образа жизни и окружающих условий. Обезвоженная кожа теряет объем и становится тонкой, что делает ее более подверженной образованию морщин. При этом такие заломы трудно устранить. Осман подчеркнула, что даже короткие прогулки без защиты от солнца могут сделать кожу шеи уязвимой. Ультрафиолетовые лучи разрушают коллаген, приводя к истончению и сухости кожи, что способствует более быстрому проявлению горизонтальных линий.
Косметолог также указала, что основным фактором появления колец Венеры является естественный процесс старения. С возрастом кожа теряет коллаген и эластин, что приводит к снижению ее упругости. Осман добавила, что с течением времени шея теряет способность быстро восстанавливаться после движений, и морщины становятся более заметными и глубокими.