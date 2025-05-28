SpaceX запустила ракету с прототипом Starship в девятый тестовый полёт

Американская компания SpaceX запустила в девятый по счёту испытательный полёт ракету-носитель с прототипом космического корабля Starship, сообщается на странице организации в соцсети X*.
Планируется, что разгонный блок приводнится в Мексиканском заливе, а корабль — в Индийском океане к северо-западу от Австралии. Предыдущие два тестовых полёта, которые проводились соответственно в марте и январе в 2025 году, завершились потерей корабля.
В рамках нового полёта SpaceX собирается провести несколько экспериментов, затрагивающих производительность Starship. Кроме того, компания намерена вывести на околоземную орбиту восемь симуляторов спутников Starlink.
При старте использовался ускоритель Super Heavy, который был задействован во время седьмого запуска.
Напомним, в ноябре глава SpaceX, американский предприниматель Илон Маск объявил о планах компании использовать Starship для сверхбыстрых перелетов между континентами. Так, по планам организации, перелёт из Лондона в Нью-Йорк должен составить 29 минут, из Нью-Йорка в Париж — 30 минут.
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