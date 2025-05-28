Госдеп: США озабочены последними ответными ударами РФ по Украине

Соединённые Штаты обеспокоен последними ответными ударами Российской Федерации по Украине, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.
«Мы призываем к сдержанности и настоятельно просим все стороны избегать дальнейшей эскалации», — сказала она.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Напомним, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что за семь дней в результате атак Вооружённых сил Украины по территориям и гражданским объектам регионов Российской Федерации погибли девять мирных жителей, ещё 117 человек получили травмы.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, сделанные после ударов по украинским военным объектам, связаны с «эмоциональной перегрузкой».
Российская сторона неоднократно заявляла, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам, а также предприятиям ВПК Украины.