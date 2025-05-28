Госдеп: США озабочены последними ответными ударами РФ по Украине

Напомним, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что за семь дней в результате атак Вооружённых сил Украины по территориям и гражданским объектам регионов Российской Федерации погибли девять мирных жителей, ещё 117 человек получили травмы.