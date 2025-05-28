Какая погода будет в Казахстане 28 мая

Циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на восточную часть Казахстана — пройдут дожди с грозами. На остальной территории РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без существенных осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке в ночные и утренние часы — туман.