Юрий Трутнев: Хабаровский край лидирует по ряду экономических показателей в ДФО

«Хабаровский край — один из крупнейших и наиболее развитых регионов Дальнего Востока. Здесь наблюдается рост промышленного производства на 5,5% и инвестиций на 32,5%. Средняя заработная плата увеличилась на 120% по сравнению с 2023 годом, а уровень безработицы составляет всего 1,6%, что является одним из самых низких показателей в округе. Доходы консолидированного бюджета в 2024 году вырастут на 16%. В целом, ситуация в Хабаровском крае выглядит многообещающе», — отметил Трутнев.