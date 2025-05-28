Юрий Трутнев: Хабаровский край лидирует по ряду экономических показателей в ДФО

Обсуждались ключевые итоги и планы по привлечению инвестиций, сообщает ИА AmurMedia.
«Хабаровский край — один из крупнейших и наиболее развитых регионов Дальнего Востока. Здесь наблюдается рост промышленного производства на 5,5% и инвестиций на 32,5%. Средняя заработная плата увеличилась на 120% по сравнению с 2023 годом, а уровень безработицы составляет всего 1,6%, что является одним из самых низких показателей в округе. Доходы консолидированного бюджета в 2024 году вырастут на 16%. В целом, ситуация в Хабаровском крае выглядит многообещающе», — отметил Трутнев.
По предварительным данным, валовой региональный продукт в 2024 году превысит 1,4 трлн рублей, что составляет 103,2% к уровню 2023 года. В первом квартале 2025 года рост промышленного производства достиг 16% благодаря обрабатывающему сектору и природным ресурсам.
В 2024 году доходы бюджета региона составят 225,9 млрд рублей, увеличившись на 16%. Собственные доходы также выросли на 19,7%, достигнув 185,7 млрд рублей. В первом квартале 2025 года налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличились на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В регионе функционируют территория опережающего развития и свободный порт, а также меры финансовой и инфраструктурной поддержки. В ТОР «Хабаровск» зарегистрировано 123 резидента, создано более 12 тысяч рабочих мест и проинвестировано 329 млрд рублей. Ведётся работа над созданием 10 новых инвестиционных площадок с потенциальными инвестициями в 1,8 трлн рублей.
В рамках ТОР строятся промышленные корпуса, а также активно развиваются социальные проекты. По поручению президента разработаны мастер-планы для Хабаровской агломерации и Комсомольска-на-Амуре, в которых предусмотрено 136 мероприятий, из которых 16 уже завершены.
Также продолжаются работы по модернизации инфраструктуры, включая обновление общественного транспорта в Хабаровске и реконструкцию стадиона в Комсомольске-на-Амуре. В 2025 году на средства президентской субсидии строятся новые спортивные объекты и жилые дома.
Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что особое внимание уделяется проектам, реализуемым в рамках дальневосточной концессии, включая строительство детского лагеря и художественного музея. На базе авиационных заводов в регионе формируется мощный авиастроительный кластер, а также разрабатываются планы по развитию судоходства на реке Амур.
«Хабаровский край сегодня является лидером как на Дальнем Востоке, так и в России по экономическому развитию и привлечению инвестиций. Это способствует улучшению жизни людей в регионе. Мы также обсуждали вопросы модернизации энергетических мощностей для поддержки новых инвестиционных проектов», — подытожил Юрий Трутнев.