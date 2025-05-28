Аналитик назвал способ справиться с массированным налетом дронов на РФ

Увеличение производства средств ПВО даст РФ эффективно отражать атаки БПЛА, заявил Коротченко.
Эффективно отражать массированные атаки вражеских БПЛА России позволит увеличение серийного производства средств противовоздушной обороны (ПВО) и разработка малогабаритных и недорогих зенитных управляемых ракет (ЗУР). С таким заявлением выступил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, адаптация существующих средств ПВО к новым угрозам становится ключевой задачей для российской промышленности.
«Очевидна необходимость введения в состав, по крайней мере, российских комплексов ПВО малой и средней дальности специализированных зенитных управляемых ракет, адаптированных под уничтожение беспилотников самолетного типа. Это должна быть малогабаритная, дешевая и массовая в серийном производстве ЗУР», — заявил Коротченко. Его слова передает РИА «Новости».
Коротченко также подчеркнул, что для успешного противодействия атакам дронов необходимо нарастить выпуск радиолокационных станций контроля воздушного пространства. Обеспечить 100-процентное авансирование гособоронзаказа, по его словам, должны Минобороны РФ.
Кроме того, Коротченко предложил усовершенствовать советские зенитные артиллерийские установки ЗУ-23 за счет интеграции оптико-электронных станций и внедрения системы программируемого подрыва снарядов. По его мнению, это позволит сделать устаревшие установки высокоточным средством поражения беспилотников, что особенно актуально на фоне участившихся атак со стороны ВСУ.
Ранее на фоне атаки БПЛА задержали более сотни рейсов в аэропортах Москвы. По данным Минобороны РФ, с 21:00 (мск) 27 мая до полуночи 28 мая над территориями шести российских регионов российские системы ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников.