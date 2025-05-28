Аналитик назвал способ справиться с массированным налетом дронов на РФ

Кроме того, Коротченко предложил усовершенствовать советские зенитные артиллерийские установки ЗУ-23 за счет интеграции оптико-электронных станций и внедрения системы программируемого подрыва снарядов. По его мнению, это позволит сделать устаревшие установки высокоточным средством поражения беспилотников, что особенно актуально на фоне участившихся атак со стороны ВСУ.