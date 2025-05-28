Эксперт назвал возможную причину гибели амурского тигра в Приморье

В Telegram-каналах 18 мая распространилось видео, снятое из лодки, на котором видно, что туша погибшего амурского тигра плавает в море. Автор видео говорит, что все происходит неподалеку от детского центра «Океан» — это бухта Емар под Владивостоком. Охотнадзор сообщил, что ищет тушу зверя, а прокуратура информировала, что организовано проведение доследственной проверки. Во вторник краевое минприроды сообщило, что в районе города Большой Камень из воды было выловлено тело погибшего амурского тигра. Животное визуально было без видимых повреждений или следов ранений. В министерстве РИА Новости сообщили, что, скорее всего, это та же особь, которую видели в бухте Емар.