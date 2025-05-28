Эксперт назвал возможную причину гибели амурского тигра в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая — РИА Новости. Амурский тигр, тушу которого вынесло на берег моря у города Большой Камень в Приморье, мог погибнуть из-за высоких волн, бросившись в воду за жертвой, сообщил РИА Новости гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
В Telegram-каналах 18 мая распространилось видео, снятое из лодки, на котором видно, что туша погибшего амурского тигра плавает в море. Автор видео говорит, что все происходит неподалеку от детского центра «Океан» — это бухта Емар под Владивостоком. Охотнадзор сообщил, что ищет тушу зверя, а прокуратура информировала, что организовано проведение доследственной проверки. Во вторник краевое минприроды сообщило, что в районе города Большой Камень из воды было выловлено тело погибшего амурского тигра. Животное визуально было без видимых повреждений или следов ранений. В министерстве РИА Новости сообщили, что, скорее всего, это та же особь, которую видели в бухте Емар.
«Были случаи, когда тигры тонули в реке, в море, были случаи, когда зверь проваливался под тонкий лед. Но были и другие причины. У тигра достаточного короткая шея. Из-за того, что ему в природе суждено носить большие грузы, у него есть сухожилие, которое соединяет затылочную кость с седьмым шейным позвонком, переходя на первый грудной, из-за чего он не может высоко поднимать голову. Соответственно, если вода спокойная, тигр — прекрасный пловец, если поднимается волна, тигр тонет», — сказал Арамилев.
По его словам, вряд ли в этом случае была история со льдом.
«Если причиной гибели является утопление, то, скорее всего, из-за поднявшейся волны. Тигр в море мог оказаться в погоне за жертвой, мог переплывать устье реки, либо плыть на остров. Тигры преодолевают водные преграды, они их не пугают», — отметил эксперт.
Арамилев также уточнил, что, предварительно, тигр действительно очень похож на ту особь, тело которой 18 мая заметили в бухте Емар, его могло вынести течением.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.