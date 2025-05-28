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Балынин рассказал, в каких регионах РФ планируют отдыхать россияне летом

В этом году россиян ждет около 1 млн классифицированных номеров.

Источник: Аргументы и факты

Более 50 млн туристических поездок будет совершено россиянами до октября, ключевыми точками притяжения станут Бурятия, Крым, Республика Алтай, Краснодарский край, Калининградская область и другие регионы РФ. Об этом aif.ru заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Экономист отметил, что в России реализуются госпрограмма «Развитие туризма» и нацпроект «Туризм и гостеприимство» и уже можно говорить об их определенных успехах.

«В этом году россиян ждет около 1 млн классифицированных номеров. В период с мая по октябрь, по моим оценкам, будет совершено свыше 50 млн туристических поездок. Ключевыми точками притяжения станут Республики Бурятия, Крым, Алтай, Башкортостан, Татарстан и Дагестан, а также Краснодарский и Камчатский края, Калининградская, Владимирская и Нижегородская области, Москва и Санкт-Петербург», — сказал Балынин.

Также доцент добавил, что отдых за рубежом сопряжен с разного рода рисками, включая высокий уровень уличной преступности.

Ранее россиянам назвали четыре популярные во время отпуска мошеннические схемы.