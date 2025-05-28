В Омской области снизился объём продаж крепкого алкоголя

По данным ведомства, розничные продажи крепкого алкоголя в Омском регионе в первом квартале 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было продано 271,3 тысяч декалитров. А в четвёртом квартале было реализовано 329,7 тысяч декалитров.