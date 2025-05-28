В России хотят запретить один вид популярной упаковки

Буцаев пояснил, что данная упаковка не сортируется и не идет на утилизацию, так как имеет сложный состав. При этом он допустил, что при такой толщине пленка может применяться, если будет изготавливаться из биоразлагаемых материалов. По его словам, в этом случае она может утилизироваться вместе с органическими отходами.