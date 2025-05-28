В России хотят запретить один вид популярной упаковки

В России к 2030 году собираются ввести запрет на использование в качестве упаковки пакеты и пленку толщиной меньше 20 микрометров. Соответствующий вопрос находится на рассмотрении в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, сообщил замглавы Минприроды Денис Буцаев, передает ТАСС.
«Что касается 2030 года, мы рассматриваем расширение списка упаковки, производство которой гипотетически пойдет под запрет. В частности, это пакеты и пленки толщиной менее 20 микрометров», — отметил замминистра.
Буцаев пояснил, что данная упаковка не сортируется и не идет на утилизацию, так как имеет сложный состав. При этом он допустил, что при такой толщине пленка может применяться, если будет изготавливаться из биоразлагаемых материалов. По его словам, в этом случае она может утилизироваться вместе с органическими отходами.
В министерстве уже подготовили ряд других запретов. В частности, вскоре нельзя будет использовать упаковку из полистирола для пищевой продукции. А с 1 сентября этого года запретят производить цветные бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ).