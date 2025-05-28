В Курской области рассказали о восстановлении магазина «Пятерочка»

В частности, по данным СК РФ, литовский активист Валдас Барткявичюс, внесенный в перечень экстремистов и террористов в России, размещал фотографии в соцсетях на фоне разгромленного магазина «Пятерочка» в Судже, а литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс, против которого СКР возбудил уголовное дело, в начале ноября прошлого года написал в соцсети Facebook *, что побывал в Курской области и разместил фотографии и видеозаписи из магазина «Пятерочка» в Судже.