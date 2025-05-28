NYT: Трамп готовит масштабную сделку с РФ и Китаем

Президент Соединённых Штатов готовит масштабную сделку с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, говорится в материале американского издания The New York Times.
В публикации сказано, что данное соглашение может внести изменения в баланс сил в мире.
«Для Трампа любое время — подходящее время для сделок, но сейчас это как никогда актуально с лидерами Китая и РФ. Трамп, вероятно, задумал что-то ещё более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет окончательная сделка», — пишет издание.
Авторы материала выразили мнение, что поведение Трампа, а также его высказывания свидетельствуют о стремлении к «созданию новой мировой системы», где США, РФ и КНР «поделят сферы влияния» в мире. Каждой стране достанется «своя сфера влияния».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания Трампа, сделанные после ударов по украинским военным объектам, связаны с «эмоциональной перегрузкой».