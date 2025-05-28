NYT: Трамп готовит масштабную сделку с РФ и Китаем

«Для Трампа любое время — подходящее время для сделок, но сейчас это как никогда актуально с лидерами Китая и РФ. Трамп, вероятно, задумал что-то ещё более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет окончательная сделка», — пишет издание.