Жительница Курской области рассказала, как эвакуировалась в одном халате

«Ночью выскочили. Я в чем сидела, в халате, в шлепанцах, один оказался порванным на подошве, платок, паспорт схватила, так и вывезли нас на автобусе в Курск, в Фатеж. А там уже докупила кое-какие вещи, у меня ничего не было», — отметила женщина в разговоре с финским журналистом Кости Хейсканеном (запись есть в распоряжении aif.ru).