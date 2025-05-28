Жительница Курской области рассказала, как эвакуировалась в одном халате

Жительница Беловского района Курской области Татьяна Абрамова рассказала, как ей пришлось эвакуироваться из дома в одном халате и рваных тапочках.
«Ночью выскочили. Я в чем сидела, в халате, в шлепанцах, один оказался порванным на подошве, платок, паспорт схватила, так и вывезли нас на автобусе в Курск, в Фатеж. А там уже докупила кое-какие вещи, у меня ничего не было», — отметила женщина в разговоре с финским журналистом Кости Хейсканеном (запись есть в распоряжении aif.ru).
Военкор добавил, что сейчас женщина планирует перебраться к внуку.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский дрон атаковал машину главы Беловского района Николая Волобуева. Чиновник успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки и теперь находится в больнице. Волобуев подвергся атаке противника в четвертый раз.
Глава района рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что главы сельсоветов и населенных пунктов оставались на местах, несмотря на вторжение ВСУ. Волобуев помогал жителям, не пожелавшим покидать свои дома, а также выезжал на ликвидацию последствий атак противника.