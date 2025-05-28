В Омском областном суде ожидаются масштабные кадровые изменения

На ближайшем заседании региональной Квалификационной коллегии судей (ККС), назначенном на пятницу, 30 мая 2025 года, планируется рассмотреть сразу три вопроса, связанные со штатом служителей Фемиды в Омском областном суде.
В частности, в адрес областной ККС направлено два заявления об отставке судей Омского областного суда. В частности, инстанцию запланировала покинуть Жанна Смирнова, за плечами которой свыше 12 лет работы в указанной инстанции: трудившаяся судьей Советского районного суда города Омска с октября 2003 года служительница Фемиды получила назначение в облсуд в декабре 2012 года, входит в состав уголовной коллегии суда. В отставку она планирует уйти с 23 июня 2025 года.
Кроме того, 28 июля 2025 года штат Омского областного суда планирует покинуть более опытный коллега Жанны Смирновой Виктор Лисовский, отправляющий правосудие в этой инстанции с мая 2009 года. В целом же он отправляет правосудие свыше 20 лет: в феврале 2004 года Виктора Лисовского назначили судьей Ленинского районного суда города Омска.
Вместе с тем, члены региональной Квалификационной коллегии судей рассмотрят заявление кандидата на вакантную должность в Омском областном суде. Продолжить карьеру в качестве судьи этой инстанции намеревается Василий Бондарев. С 2014 по 2018 годы кандидат отправлял правосудие в Куйбышевском районном суде города Омска, после чего занял пост заместителя председателя Октябрьского районного суда города Омска.