В Омском областном суде ожидаются масштабные кадровые изменения

В частности, в адрес областной ККС направлено два заявления об отставке судей Омского областного суда. В частности, инстанцию запланировала покинуть Жанна Смирнова, за плечами которой свыше 12 лет работы в указанной инстанции: трудившаяся судьей Советского районного суда города Омска с октября 2003 года служительница Фемиды получила назначение в облсуд в декабре 2012 года, входит в состав уголовной коллегии суда. В отставку она планирует уйти с 23 июня 2025 года.