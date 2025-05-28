В Новосибирске грузовик снес фонарные столбы и скрылся

В Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика с открытым кузовом. Как сообщают очевидцы, грузовик снёс несколько фонарных столбов на улице Немировича-Данченко, недалеко от Октябрьского моста, после чего скрылся с места аварии.