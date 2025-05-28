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Жителей Лесосибирска предупредили о возможных встречах с медведями

В Красноярском крае медведи начали выходить к людям.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Лесосибирска официально предупредили о возможных встречах с медведями в районе дачного общества «Смородинка», расположенного около жилого района города под названием Колесниково. 27 мая сообщение об этом распространила городская служба ГО и ЧС.

Известно, что 27 мая дачники видели хищника в этом районе. Зверь ушел в лес. В случае, если он или другие хищники снова появятся вблизи жилья, лесосибирцев просят без промедления звонить в дежурную часть полиции по номерам 102, 5−14−20 или набирать 112.

«В целях предотвращения несчастных случаев просим вас быть внимательными, соблюдать осторожность, без необходимости не выходить в лесной массив», — призвали любителей загородного отдыха.