Жителей Лесосибирска предупредили о возможных встречах с медведями

Известно, что 27 мая дачники видели хищника в этом районе. Зверь ушел в лес. В случае, если он или другие хищники снова появятся вблизи жилья, лесосибирцев просят без промедления звонить в дежурную часть полиции по номерам 102, 5−14−20 или набирать 112.