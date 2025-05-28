Жителей Лесосибирска предупредили о возможных встречах с медведями

Жителей Лесосибирска официально предупредили о возможных встречах с медведями в районе дачного общества «Смородинка», расположенного около жилого района города под названием Колесниково. 27 мая сообщение об этом распространила городская служба ГО и ЧС.
Известно, что 27 мая дачники видели хищника в этом районе. Зверь ушел в лес. В случае, если он или другие хищники снова появятся вблизи жилья, лесосибирцев просят без промедления звонить в дежурную часть полиции по номерам 102, 5−14−20 или набирать 112.
«В целях предотвращения несчастных случаев просим вас быть внимательными, соблюдать осторожность, без необходимости не выходить в лесной массив», — призвали любителей загородного отдыха.