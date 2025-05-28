Вирусолог Зуев объяснил, как туристы из РФ могут заразиться чикунгуньей

Лихорадкой чикунгунья можно заразиться через укусы инфицированных комаров, объяснил aif.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.
«Чикунгунья передается через укусы комаров», — отметил он.
Вирусолог объяснил, что для профилактики этой лихорадки достаточно защититься от кровососущих насекомых. Для этого нужно использовать специальные препараты, которые распыляются для отпугивания или уничтожения насекомых.
«Надо носить одежду, которая максимально закрывает от укусов комаров. Окна должны быть закрыты специальными сетками. Также нужно избегать возможных контактов с вирусоносителями, заболевшими людьми», — добавил эксперт.
Ранее вирусолог рассказал о симптомах лихорадки чикунгунья.
Как стало известно, на Шри-Ланке зафиксировали сильнейший за последние 20 лет всплеск этого заболевания.