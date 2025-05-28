«Какой-то грохот, похожий на взрыв, в доме трясутся стены»: омичи встревожены подозрительными звуками

Поздно вечером вчера, 27 мая, в различных соцсетях стали появляться тревожные сообщения от омичей и жителей пригорода — людей напугали громкие, похожие на взрывы хлопки.
«Какой-то грохот, похожий на взрыв, в доме трясутся стены!» — написали, к примеру, жители деревни Богословка.
Судя по сообщениям, хлопок был не единичный, а целыми сериями. Аналогичные звуки были зафиксированы также в селе Пушкино, Подгородке, на окраине городка Нефтяников и в Амуре.
Причины подозрительных хлопков сейчас выясняют в правительстве Омской области.
«По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия мер оперативного реагирования», — сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева РИА «Новости».
К проверке также подключились министерство региональной безопасности и ГУ МЧС по Омской области. Все версии происхождения хлопков проверяются.