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«Какой-то грохот, похожий на взрыв, в доме трясутся стены»: омичи встревожены подозрительными звуками

В правительстве Омской области выясняют источник громких хлопков, напугавших омичей.

Источник: Комсомольская правда

Поздно вечером вчера, 27 мая, в различных соцсетях стали появляться тревожные сообщения от омичей и жителей пригорода — людей напугали громкие, похожие на взрывы хлопки.

«Какой-то грохот, похожий на взрыв, в доме трясутся стены!» — написали, к примеру, жители деревни Богословка.

Судя по сообщениям, хлопок был не единичный, а целыми сериями. Аналогичные звуки были зафиксированы также в селе Пушкино, Подгородке, на окраине городка Нефтяников и в Амуре.

Причины подозрительных хлопков сейчас выясняют в правительстве Омской области.

«По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия мер оперативного реагирования», — сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева РИА «Новости».

К проверке также подключились министерство региональной безопасности и ГУ МЧС по Омской области. Все версии происхождения хлопков проверяются.