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Врач рассказал, какие психические болезни чаще проявляются в молодом возрасте

Психиатр Гилев: Пик выявляемости шизофрении приходится на возраст до 30 лет.

Источник: Комсомольская правда

Самые тяжелые психические заболевания, такие как шизофрения и биполярное расстройство, чаще всего проявляются в молодом возрасте — еще до 30 лет. Людей старше, которым впервые поставили такие диагнозы, практически нет. Об этом KP.RU рассказал эксперт по доказательной медицине, опытный врач-психиатр Артем Гилев.

— Пик выявляемости наиболее серьезных психических заболеваний действительно приходится на 16−17 или 25−30 лет. Это объясняется и генетикой, и особенностями механизма развития таких болезней, — объяснил Гилев.

А вот тревожные и депрессивные расстройства от возраста напрямую не зависят. На них больше влияет окружающая обстановка: стресс, экономические трудности, пандемии. Например, после COVID-19 у многих впервые появились психические проблемы, а у тех, кто уже страдал от них, состояние ухудшилось.

Интересно, что пожилые люди не всегда менее устойчивы к стрессу. По словам эксперта, все зависит от количества потрясений, перенесенных за жизнь. Каждый стресс «расшатывает» психику. Поэтому 60-летний человек с благополучной судьбой может оказаться психологически крепче, чем 30-летний с тяжелым жизненным опытом.