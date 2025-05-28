Врач рассказал, какие психические болезни чаще проявляются в молодом возрасте

А вот тревожные и депрессивные расстройства от возраста напрямую не зависят. На них больше влияет окружающая обстановка: стресс, экономические трудности, пандемии. Например, после COVID-19 у многих впервые появились психические проблемы, а у тех, кто уже страдал от них, состояние ухудшилось.